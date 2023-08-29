Мезенцев: молодым суворовцам из РФ и Белоруссии близко понятие преданности Родине

Государственный секретарь Союзного государства Белоруссии и России выступил перед молодежью в рамках Военно-патриотической смены учащихся суворовских военных и кадетских училищ Белоруссии и России в "Орленке"

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Проведение Военно-патриотической смены учащихся суворовских военных и кадетских училищ Белоруссии и России в детском центре "Орленок" и активное участие молодежи в мероприятиях показало, что для них близки понятия долга, взаимовыручки и преданности Родине. Об этом заявил журналистам государственный секретарь Союзного государства Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев.

18 августа, отметил он, в рамках дня, посвященного теме союзного строительства, молодые россияне и белорусы в ходе Военно-патриотической смены стали участниками "значимого разговора, подтверждающего союзнический характер отношений Беларуси и России".

"Суворовцы, нахимовцы и кадеты говорили о подвиге, совершенном народами Советского Союза в борьбе с фашизмом в 1941-1945 годах, об этапах совместной истории и том, что объединяет нас сегодня, особенно в период запредельного давления Запада. Такие встречи неизменно подтверждают, что для представителей молодого поколения белорусов и россиян, встретившихся в Туапсе в эти дни, такие понятия как взаимовыручка, чувство долга, преданность своей Родине, общему Отечеству, близки и понятны, что они их по-настоящему разделяют", - подчеркнул госсекретарь Союзного государства.

Военно-патриотическая смена учащихся суворовских военных (Нахимовского военно-морского) и кадетских училищ Белоруссии и России проводится ежегодно Постоянным Комитетом Союзного государства с 2007 года. По словам Мезенцева, в этом году в "Орленок" приехали 382 учащихся из 16 училищ Минобразования Белоруссии, оборонных ведомств двух стран и Министерства внутренних дел России. Из бюджета Союзного государства на эти цели было выделено 36,5 млн рублей, добавил он.

Целью мероприятия, в котором с 2007 года уже приняли участие более 6 тыс. юношей и девушек, является, в том числе формирование у учащихся высокой гражданско-социальной активности, патриотизма, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей, а также укрепление доверительных отношений и боевого содружества, формирование у подрастающего поколения стремления к военной службе, идеи служения Отечеству и готовности защиты Союзного государства, воспитание уважения к истории братских народов Белоруссии и России. Молодым людям прививают культуру здорового и безопасного образа жизни, формируют и развивают у них творческие способности.

Проводятся мероприятия в четырех направлениях - историко-патриотической тематики; профильные конкурсы, ставшие основой конкурсно-игровой программы "Орленок", а также презентационные события; физкультурно-оздоровительные, спортивные и туристские дела (игры, походы, соревнования, оздоровительное купание) и творческие и познавательные дела и конкурсы. По итогам смены подростки получат сертификаты, благодарственные письма, памятные призы, грамоты за активное участие в смене и победы в спортивных состязаниях.