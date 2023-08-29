Николай Дроздов прокомментировал информацию о своей госпитализации

Телеведущий отметил, что обратился в больницу для комплексной проверки здоровья и чувствует себя хорошо

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Зоолог и телеведущий Николай Дроздов обратился в больницу для комплексной проверки здоровья, при этом чувствует себя хорошо. Об этом сам Дроздов рассказал в беседе с ТАСС.

Ранее издание "Московский комсомолец" сообщило, что Дроздова госпитализировали в одну из столичных клиник для обследования.

"Пожилым людям нужно лечиться, лечиться и еще раз лечиться. Следую этим заветам. Сейчас прохожу комплексную проверку здоровья, но при этом чувствую себя хорошо и всегда с прекрасным настроением", - рассказал он.

В январе Дроздов попал в больницу после неудачного падения и несколько дней провел в палате интенсивной терапии. В июле также был госпитализирован с отравлением.

Николаю Дроздову 86 лет. Российский зоолог и телеведущий, член Российской академии естественных наук, доктор биологических наук. С 1968 года работает на кафедре биогеографии географического факультета МГУ, с 1977 по 2019 год вел научно-популярную телепередачу "В мире животных". Ученый является автором более 40 книг о природе разных стран и континентов, а также сотен научных статей. Кроме того, он снялся в нескольких кинофильмах и сериалах. Дроздов - лауреат премии "Золотая панда", лауреат премии ЮНЕСКО за популяризацию науки.