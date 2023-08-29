В Дигорском районе Северной Осетии в 2024 году завершат ремонт объездной дороги

С окончанием работ за пределы районного центра выведут весь транзитный транспорт, который сейчас проходит по центральной улице Дигоры

ВЛАДИКАВКАЗ, 29 августа. /ТАСС/. Ремонт объездной дороги города Дигора в Северной Осетии завершится в 2024 году по нацпроекту. Об этом ТАСС сообщил председатель комитета дорожного хозяйства Тариэль Солиев.

"В этом году продолжены работы по капитальному ремонту на участке обхода Дигоры от 4,4 км до 7,9 км. В 2024 году они завершатся. Ранее на месте полузаброшенной гравийной дороги появился участок современной дороги с асфальтобетонным покрытием, с водоотводными и другими инженерными сооружениями, которые обеспечивают безопасный проезд по участку", - сказал Солиев.

С окончанием работ за пределы районного центра будет выведен весь транзитный транспорт, который сейчас проходит по центральной улице Дигоры. Это повысит уровень безопасности дорожного движения в населенном пункте, улучшит экологическую ситуацию в городе.

Также в Дигорском районе будут реконструированы и отремонтированы четыре объекта общей протяженностью более 17,7 км и 45 погонных метров искусственных сооружений.

Работы будут проходить по нацпроекту "Безопасные качественные дороги".

Как отметил Тариэль Солиев, реализация нацпроекта уже позволила значительно преобразить дорожную сеть Северной Осетии, созданную в 50-70-х годах прошлого века. За последние несколько лет в развитие сети региональных и межмуниципальных автодорог было вложено более 24 млрд рублей. В 2023 году на развитие дорожной инфраструктуры всех районов республики будет направлено еще около 5 млрд рублей.