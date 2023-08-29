В Новосибирской области заработал выездной реабилитационный комплекс для детей с ОВЗ

Комплекс предполагает проведение коррекционно-развивающих занятий, персональных консультаций родителей и детей, посещение детей на дому, оказание междисциплинарной помощи

НОВОСИБИРСК, 29 августа. /ТАСС/. Выездной микрореабилитационный центр для работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья и поддержки их семей начал работу в Новосибирской области. Новая форма комплексной реабилитации позволит консультировать детей и родителей, проводить коррекционные занятия на дому, а также оказывать помощь жителям отдаленных районов области, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

"На территории Новосибирской области сформирована эффективная система, обеспечивающая поддержку семьям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. Выездной микрореабилитационный центр - новая форма комплексной реабилитации детей-инвалидов с семейно-центрированным акцентом работы. В фокусе его деятельности находится не только ребенок, но и семья в целом", - говорится в сообщении.

Уточняется, что реабилитационный комплекс предполагает проведение коррекционно-развивающих занятий, персональных консультаций родителей и детей, посещение детей на дому, оказание междисциплинарной помощи посредством выездных мероприятий в отдаленные районы области. Также будут работать адаптационные и коррекционно-развивающие группы разной направленности, группы дневного и кратковременного пребывания. Развивается система учебного и сопровождаемого проживания несовершеннолетних в период раннего юношества в учебных тренировочных квартирах, открыты пункты проката реабилитационного и развивающего оборудования.

До конца года планируется оказать услуги не менее 30 семьям, создать условия для обеспечения оказания на дому плановой и экстренной медико-психолого-педагогической помощи, а также включить родителей в процесс реабилитации детей.

По данным министерства труда и соцразвития региона, около 7% жителей Новосибирской области имеют инвалидность, это около 189 тыс. человек. Из них около 12 тысяч - дети. Доля лиц с психическими расстройствами и расстройствами поведения в общем числе лиц с инвалидностью составляет около 5%.