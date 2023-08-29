Число внедряющих социальный стандарт АСИ российских регионов достигло 61

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что работа по внедрению социального стандарта направлена на выравнивание условий жизни в регионах страны

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Социальный стандарт Агентства стратегических инициатив (АСИ) будет внедрен еще в 11 регионах России, таким образом, число субъектов - участников проектов достигло 61. Об этом сообщила пресс-служба АСИ.

"У нас разработан региональный социальный стандарт как набор лучших практик и решений. Сегодня 61 субъект РФ внедряет стандарт, 28 регионов уже создали советы по качеству жизни. Советы рассматривают стратегию развития социальной сферы, приоритетные проекты, практики, направленные на повышение качества жизни людей, доступности услуг и сервисов, а также на поддержку и помощь незащищенным категориям граждан", - цитирует пресс-служба гендиректора АСИ Светлану Чупшеву.

Чупшева отметила, что Ленинградская область участвовала в разработке стандарта, в документ включены лучшие практики региона, в частности создание мультицентра социальной и трудовой интеграции. В центре любой человек с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в возрасте от 16 лет может получить профессию. Люди с ОВЗ становится садовниками, швеями, мастерами по изготовлению художественных изделий из керамики, бересты. По ее словам, практика внедряется в Нижегородской, Тамбовской, Самарской областях и Чечне.

В свою очередь, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко добавил, что работа по внедрению социального стандарта направлена на выравнивание условий жизни в регионах страны.

Единый социальный стандарт - комплекс управленческих решений, направленных на повышение удовлетворенности жителей качеством социальных услуг. Документ включает 13 пунктов, в том числе создание в регионе навигатора по мерам поддержки и института региональных сервисных уполномоченных. Стандарт является частью Национальной социальный инициативы (НСИ), которую АСИ по поручению президента России Владимира Путина реализует по всей стране.