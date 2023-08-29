Бутина сообщила, что ее "Тюремный дневник" перевели на английский из-за спроса за рубежом

Депутат Госдумы добавила, что Россотрудничество отправило книгу в 20 стран, где находятся российские культурные центры

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Книга депутата Госдумы Марии Бутиной "Тюремный дневник", вышедшая в 2020 году на русском языке, переведена на английский в связи с интересом зарубежной аудитории. Об этом сообщила Бутина на пресс-конференции в ТАСС.

В 2018 году Бутина была арестована американскими спецслужбами по обвинению в работе иностранным агентом. В течение 467 дней тюремного заключения в США Бутина фиксировала свои впечатления и чувства, а затем от первого лица написала автобиографическую книгу.

"Я приняла решение, что книга должна быть на английском языке, поскольку очень много зарубежной аудитории интересовалось текстом книги, она была только на русском <…>. Были вопросы от людей из разных стран, не только из Америки, Великобритании, которые спрашивали, можно ли прочитать [на английском языке]. Кто-то пытался это сделать с использованием автоматического переводчика, но, естественно, это не отражает литературного богатства текста", - сказала Бутина.

Она добавила, что Россотрудничество отправило книгу в 20 стран, где находятся российские культурные центры, более 1 тыс. экземпляров запросил МИД РФ для отправки в посольства зарубежных государств. Также Бутина отметила, что книга будет направлена во все корпункты ТАСС. Кроме того, планируется перевести произведение на сербский и арабский языки.

В свою очередь руководитель Россотрудничества Евгений Примаков подчеркнул, что нужно рассказывать с российской позиции о том, что происходит на Западе. "Мы заинтересованы в том, чтобы голос Марии Бутиной был услышан. <...> Английскую версию мы повезем, я надеюсь, в европейские страны, в Америку, в Канаду, в страны западного мира. А русскую книжку Марии мы тоже, если что, с радостью распространим. В первую очередь в ближнем зарубежье, где читают по-русски", - отметил он.

Примаков подчеркнул, что "в каждом Русском доме, в каждом культурном центре должна быть эта книга". "Она должна быть не просто так в библиотеке, куда пришли люди и почитали, но и в качестве, извините за термин, раздаточного материала, что мы должны давать местным политикам, аналитикам, представителям культуры, науки, искусства и так далее. Пусть узнают, что США сделали с нашей соотечественницей и как устроена эта довольно бесчеловечная машина", - заключил глава Россотрудничества.

История Марии Бутиной

15 июля 2018 года Бутину задержали в Вашингтоне и предъявили обвинение по двум пунктам. По версии следствия, россиянка вела на территории США деятельность в пользу иностранного государства, не имея статуса иностранного агента, который должен быть зарегистрирован министерством юстиции. По совокупности предъявленных обвинений ей грозило до 15 лет лишения свободы. 26 апреля 2019 года ее приговорили к 1,5 года заключения. В своем последнем слове она заявила, что приехала в США с целью помочь в деле налаживания отношений между Москвой и Вашингтоном. Бутина подчеркнула, что не знала о необходимости регистрироваться в качестве иностранного агента, и принесла извинения за действия, которые были расценены в США как нарушение законодательства. Председательствовавшая на процессе судья признала, что Бутина не действовала в США как сотрудник разведки. Судья удовлетворила ходатайство обвинения о депортации россиянки на родину после отбытия срока заключения. 8 мая 2019 года Федеральное бюро тюрем, подчиняющееся министерству юстиции, сообщило, что Бутина выйдет на свободу 5 ноября. Затем срок тюремного заключения был сокращен: он завершился 25 октября 2019 года. На следующий день Бутина вернулась в Россию.

В сентябре 2021 года она стала депутатом Госдумы по списку "Единой России" после того, как от мандата отказался в ее пользу губернатор Кировской области Игорь Васильев.