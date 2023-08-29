29 августа, 11:20

СМИ: число жертв "болезни легионеров" в Польше достигло 14

Omar Marques/ Getty Images
© Omar Marques/ Getty Images

За сутки заражение подтвердили еще у 159 пациентов

ТАСС, 29 августа. В Польше растет число жертв легионеллеза ("болезни легионеров"), число летальных случаев достигло 14. Об этом сообщает агентство РАР, ссылаясь на данные санэпидемической службы города Жешув, эпицентра вспышки этого заболевания.

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"Умерли 14 человек, инфицированных бактерией Legionella pneumophila, заражение подтверждено еще у 159 пациентов", - говорится в коммюнике санэпида.

В понедельник число летальных случаев составляло 11, в больницах находился 141 заболевший.

Первый случай заболевания легионеллезом был зарегистрирован в Жешуве 17 августа. Источником заражения городские власти назвали местный водопровод, который в выходные подвергся дезинфекции.

Легионеллез ("болезнь легионеров") острое инфекционное заболевание, вызываемое различными микроорганизмами из рода Legionella. Характерные симптомы: выраженная лихорадка, общая интоксикация, поражение легких и центральной нервной системы, а также органов пищеварения. Название заболевания связано со вспышкой 1976 г. в Филадельфии среди участников съезда Американского легиона тяжелого респираторного заболевания , протекавшего по типу пневмонии. Во время этой вспышки заболел 221 человек, из них 34 скончались. 

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© Информационное агентство ТАСС
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