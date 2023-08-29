СМИ: число жертв "болезни легионеров" в Польше достигло 14

За сутки заражение подтвердили еще у 159 пациентов

ТАСС, 29 августа. В Польше растет число жертв легионеллеза ("болезни легионеров"), число летальных случаев достигло 14. Об этом сообщает агентство РАР, ссылаясь на данные санэпидемической службы города Жешув, эпицентра вспышки этого заболевания.

"Умерли 14 человек, инфицированных бактерией Legionella pneumophila, заражение подтверждено еще у 159 пациентов", - говорится в коммюнике санэпида.

В понедельник число летальных случаев составляло 11, в больницах находился 141 заболевший.

Первый случай заболевания легионеллезом был зарегистрирован в Жешуве 17 августа. Источником заражения городские власти назвали местный водопровод, который в выходные подвергся дезинфекции.

Легионеллез ("болезнь легионеров") острое инфекционное заболевание, вызываемое различными микроорганизмами из рода Legionella. Характерные симптомы: выраженная лихорадка, общая интоксикация, поражение легких и центральной нервной системы, а также органов пищеварения. Название заболевания связано со вспышкой 1976 г. в Филадельфии среди участников съезда Американского легиона тяжелого респираторного заболевания , протекавшего по типу пневмонии. Во время этой вспышки заболел 221 человек, из них 34 скончались.