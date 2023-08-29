Зампред Госдумы попросил Минздрав разобраться с нехваткой вакцин от ветряной оспы

Владислав Даванков указал, что ему поступают обращения от родителей, которые жалуются на невозможность привить детей от ветряной оспы и отечественными, и импортными вакцинами как в государственных, так и в частных медучреждениях

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") направил обращение главе Минздрава РФ Михаилу Мурашко, в котором просит решить проблему дефицита вакцины от ветряной оспы. Копия документа есть в распоряжении ТАСС.

Депутат указал, что ему поступают обращения от родителей, которые жалуются на невозможность привить детей от ветряной оспы и отечественными, и импортными вакцинами как в государственных, так и в частных медучреждениях. Он отметил, что вакцинация против этой болезни внесена в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям, утвержденный приказом Минздрава РФ.

"В этой связи прошу вас разъяснить, какие меры принимаются Министерством здравоохранения Российской Федерации по устранению дефицита вакцин против ветряной оспы для иммунизации желающих, в том числе о мероприятиях по поддержке отечественных производителей указанной вакцины, а также применяется ли параллельный импорт", - написал Даванков.