Глава Ингушетии заявил, что для ликвидации двухсменки в регионе необходимо еще 12 школ

Махмуд-Али Калиматов уточнил, что учебные заведения нужно открыть до 2025 года

МАГАС, 29 августа. /ТАСС/. Строительство 12 школ в течение двух лет необходимо Ингушетии для полной ликвидации двухсменного образования в регионе. Об этом ТАСС сообщил глава республики Махмуд-Али Калиматов.

"С 2016 года все школы, находящиеся на территории Республики Ингушетия, переведены с третьей смены во вторую. На сегодняшний день 76 школ республики (56% от общего количества) занимаются в две смены. Для полной ликвидации второй смены необходимо построить до 2025 года 12 школ, без учета тех образовательных учреждений, что будут открыты уже в этом году", - сказал Калиматов.

Также глава региона отметил, что в текущем году планируемая численность обучающихся в школах на начало нового учебного года составляет более 87 тыс. "Из них почти 10 тыс. детей - первоклассники. В регионе высокая рождаемость, нам необходимы новые школы и детские сады тоже. В этой части нам очень помогает реализация национальных проектов - к началу учебного года откроем 11 новых школ в рамках нацпроекта "Образование" и еще 4 строятся в данный момент для введения их в эксплуатацию в 2024 году", - отметил глава региона.

Нацпроект "Образование" направлен на обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования. Согласно целям нацпроекта, Россия должна войти в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования.