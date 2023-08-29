Мурашко заявил о зачислении 29 тыс. студентов на бюджет в российские медвузы

Конкурс на бюджетное место был на 15% выше, чем в прошлом году, сообщил министр здравоохранения

ВОРОНЕЖ, 29 августа. /ТАСС/. Почти 29 тыс. человек в этом году были зачислены на врачебные специальности в медицинские вузы РФ, конкурс на бюджетное место был на 15% выше, чем в прошлом году. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"Конкурс составил 12 человек на место в этом году - это на 15% на бюджетные места больше, чем в прошлом году. В общей сложности в медицинские вузы на врачебные специальности зачислено почти 29 тыс. человек", - сказал министр.

Он отметил, что медицинские специальности стали более привлекательными благодаря социальным пакетам, которые сейчас реализуются.

По словам Мурашко, в вузы приходят абитуриенты с очень хорошей подготовкой. "Почти 500 человек олимпиадников поступило в этом году в медицинские вузы на первый курс", - сказал министр.