РКК призвал россиян подключиться к оказанию помощи пострадавшим от наводнения в Приморье

Организация выдала местным жителям продуктовые и гигиенические наборы, предметы первой необходимости и питьевую воду

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Российский Красный Крест (РКК) выдал более 1,6 тыс. гуманитарных наборов пострадавшим от наводнения в Приморском крае, а также призвал всех россиян включиться в работу по оказанию помощи жителям региона. Об этом сообщили в пресс-службе РКК.

В Приморском крае 25 августа был введен режим ЧС из-за продолжающихся ливней. Пострадали более 5 тысяч домов, свыше 2,5 тыс. человек эвакуированы.

Как отметил председатель РКК Павел Савчук, за неделю организация выдала пострадавшим 1,6 тыс. наборов и продолжает оказывать помощь нуждающимся. Он уточнил, что местные жители, дома которых оказались подтоплены, получили по 800 продуктовых и гигиенических наборов, 7,2 тыс. бутылок питьевой воды, а также предметы первой необходимости.

"Мы призываем всех неравнодушных людей включиться в нашу работу: принести гуманитарную помощь в наше региональное отделение или перевести пожертвование на наш национальный сбор, который мы организовали совместно с правительством региона", - сказал Савчук, слова которого привели в пресс-службе.

Он добавил, что все собранные средства будут потрачены на гуманитарную помощь пострадавшим и удовлетворение их первоочередных потребностей. Пожертвование можно сделать на сайте РКК.

Сильные дожди в Приморском крае продолжаются с начала августа. Урон нанесен в том числе сельскому хозяйству и дорожной инфраструктуре, социальным объектам. Общий ущерб оценивается в 7 млрд рублей. Команда центрального аппарата РКК работает в Приморском крае с 15 августа. Помимо уже предоставленной гуманитарной помощи, РКК планирует выдать пострадавшим от наводнения еще 500 комплектов постельных принадлежностей, 1 тыс. продуктовых и 1 тыс. гигиенических наборов.