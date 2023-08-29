В Кении с сентября начнут работать бесплатные курсы русского языка

Это позволит студентам сразу приступать к обучению в российских вузах, минуя годичный подготовительный курс

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Российский центр открытого образования запускает бесплатные курсы русского языка в Найроби, рассчитывает обучать более 300 кенийцев в год. Об этом ТАСС сообщили в посольстве России в Кении.

"Курсы стартуют в сентябре. По нашим ожиданиям, они будут востребованы, со всей страны точно наберется более чем 300 человек", - сказали в посольстве, уточнив, что это позволит студентам сразу приступать к обучению в российских вузах, минуя годичный подготовительный курс по русскому языку.

Как ранее заявил посол РФ в Кении Дмитрий Максимычев в ходе встречи со студентами, которые направляются на обучение в Россию, количество стипендий с 2018 года выросло с 20 до 60 мест, которые выделяются на бюджетной основе. На учебу в Россию едут как студенты-бакалавры, так и аспиранты.