В общественном пространстве "Хлебозавод" в Москве открылась выставка о велокультуре

Экспозиция будет работать до 17 сентября

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Музей транспорта Москвы представил выставку о велокультуре "Как это все закрутилось" в общественном городском пространстве "Хлебозавод". Выставка разместилась на проходной аллее за строением №13, она продлится до 17 сентября, сообщили ТАСС в пресс-службе музея.

"Экспонаты Музея транспорта Москвы на выставке о велокультуре "Как это все закрутилось" покажут многообразие способов и назначений использования велосипедов, которых у жителей города становится все больше в связи с популяризацией велодвижения. Сегодня велосипед из признака достатка или спортивного снаряда стал незаменимой составляющей транспортной системы и доступным каждому модным атрибутом городского стиля жизни. Лучшей иллюстрацией этих изменений станут личные истории людей, для которых велосипед - нечто большее, чем единица техники", - сказала директор музея Оксана Бондаренко, чьи слова приводит пресс-служба.

Выставка представляет историю велосипедизации столицы - от изобретения велосипеда, создания первых сообществ и даже запрета передвижения на велосипедах по городу до урбанистических трендов XXI века и их реализации. Экспонаты 1930-1990-х годов из коллекции Музея транспорта Москвы покажут, как менялись конструкции велосипедов с течением времени. Помимо моделей "Школьник", "Прогресс", "Турист" и "Кама", на выставке будут представлены профессионально-спортивные "Тахион" и МД-1 Московского велозавода - главного советского велосипедного проекта первой пятилетки. Куратором выставки стал специалист научно-исследовательской службы Музея транспорта Москвы Олег Газизов.

"На выставке также представлен складной велосипед "СКИФ", подаренный музею велолюбителем Сергеем Меркуловым в рамках кампании "Делаем музей вместе". Присоединиться к проекту могут все желающие, передав в дар музею свой транспортный артефакт. Самые интересные предметы станут частью коллекции", - добавили в музее.

В день открытия выставки, 29 августа, с 11:00 до 21:00 доступны тест-драйвы велосипедов Electra, а с 19:00 до 21:00 пройдут соревнования "Медленная гонка" с призами от Electra. В 20:00 гостей открытия будет угощать "Кухня на районе". Также по выставке будут проходить регулярные бесплатные экскурсии с четверга по воскресенье в 15:00, 17:00 и 19:00. Зарегистрироваться можно на сайте музея.

30 августа в 19:00 в пространстве "Хлебозавод", гостиной №9 (Новодмитровская ул., 1, стр. 26), состоится обсуждение "Что и кто делает Москву велосипедной? Велосообщества, пользователи, велоинфраструктура", в рамках которого поговорят о том, как выглядит велоинфраструктура Москвы сегодня, с чего все начиналось и какие изменения произошли за последние десятилетия. Зарегистрироваться на обсуждение можно на сайте Музея транспорта Москвы в разделе "Лекторий" - mtmuseum.com/lektorii.