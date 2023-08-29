Эпидемиолог Минздрава заявил о подъеме заболеваемости корью в некоторых регионах РФ

С января по май 2023 года было выявлено 2 тыс. 937 случаев кори, сообщил Роман Полибин

МОСКВА, 29 августа /ТАСС/. Специалисты фиксируют подъем заболеваемости корью в некоторых регионах России, сообщил главный внештатный специалист - эпидемиолог Министерства здравоохранения РФ Роман Полибин.

"В нашей стране мы наблюдаем некоторый подъем в отдельных регионах и увеличение случаев заболевания корью. По данным Роспотребнадзора, с января по май 2023 года было выявлено 2 тыс. 937 случаев. На сегодняшний день эта цифра, очевидно, больше. Мы видим неравномерность распределения по территориям - безусловно, преобладают очаги без распространения инфекции и очевидно, что в данном случае основную роль играют непривитые лица. Мы считаем, что эти лица, непривитые - в основном приезжие из стран ближнего зарубежья, и, собственно, [идет] заражение непривитых и неболевших граждан нашей страны", - сказал он на IX Всероссийской конференции "Время жить".

Полибин также обратил внимание на охват вакцинацией против кори и ее своевременность по 24 месяцам.

"Во всех федеральных округах мы видим цифру более 95%. В Северо-Кавказском федеральном округе эта цифра - чуть-чуть ниже, чем в других федеральных округах. И всего три территории, на которых этот показатель менее 95%. Безусловно, встает вопрос - а насколько эти цифры все-таки отражают реальную действительность", - добавил он.