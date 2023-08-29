Севастополь покажет свои экологические достижения в рамках проекта "Зеленая карта России"

Для участия в проекте планируют снять документальный научно-популярный фильм, посвященный природе, многовековой истории и уникальным туристическим возможностям региона

СЕВАСТОПОЛЬ, 29 августа. /ТАСС/. Севастополь будет участвовать в проекте "Зеленая карта России", цель которого показать успешное экологическое развитие города. Для презентации снимут документальный фильм, посвященный природе и туристической привлекательности региона, сообщается на сайте городского правительства.

"Севастопольцы всегда бережно относились к своей малой родине, с готовностью поддерживали самые смелые экологические инициативы, направленные на улучшение качества жизни в городе. Мы рады, что войдем в список наиболее привлекательных мест в плане экологии и туризма нашей страны. Цель - показать россиянам, каких успехов удалось достичь севастопольцам в сфере охраны окружающей среды с 2014 года", - приводятся в сообщении слова исполняющего обязанности заместителя губернатора Севастополя Евгения Горлова. Он подчеркнул, что участие в проекте "Зеленая карта России" имеет для Севастополя принципиальное значение.

Отмечается, что идет финальный этап подготовки к большой экспедиции в Севастополь, где состоятся съемки полнометражного документального научно-популярного фильма, посвященного природе, многовековой истории и уникальным туристическим возможностям региона, который станет презентацией города.

Кроме того, в рамках экспедиции специалисты детально изучат общее экологическое состояние местности, выявят существующие проблемы, организуют мониторинг динамики развития экологической ситуации и разработают комплекс мер, направленных на поэтапное улучшение экологической ситуации. Результаты экологической экспедиции будут представлены в начале ноября.

Главные задачи проекта "Зеленая карта России" - выявление, комплексная экспертная оценка и последующая презентация на высоком федеральном уровне передовых природоохранных проектов, успешно реализуемых в нашей стране и напрямую влияющих на туристическую привлекательность регионов. "Зеленая карта России" началась в Тамбовской области в конце прошлого года.