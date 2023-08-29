ФССП не будет взыскивать в новых регионах долги по оформленным в банках Украины кредитам

Директор ФССП Дмитрий Аристов сообщил, что на новых территориях идет комплектование штата ведомства

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Федеральная служба судебных приставов (ФССП) не будет взыскивать с граждан на новых территориях России долги, которые появились после кредитования в банках Украины. Об этом на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил директор ФССП Дмитрий Аристов.

"Кроме того, в полном объеме применяется законодательство об исполнительном производстве. Оперативно с помощью депутатов Государственной думы, правительства РФ, Минюста был принят в декабре прошлого года специальный закон о применении закона об исполнительном производстве на этих территориях, и сейчас он в полном объеме применяется. Особенностью этого закона является то, что не принимаются к исполнению судебные решения о взыскании кредитных долгов с населения, которые получали в банках Украины, а также в бюджет Украины. Поэтому эти долги с граждан взыскиваться не будут", - сказал он.

Также Аристов отметил, что в настоящее время на новых территориях идет комплектование штата ведомства. "Общая штатная численность - 2,5 тыс. сотрудников, уже 50% укомплектовано. Комплектование идет смешанное - и местными кадрами, и с привлечением сотрудников из других регионов нашей страны, поэтому эта работа начата. В соответствии с федеральными конституционными законами о принятии этих субъектов в состав Российской Федерации переходного периода в нашей сфере не предусмотрено. Мы с первого же дня, с октября, в полном объеме в соответствии с нашим законом осуществляем две самые основные функции. Первая - обеспечение установленного порядка деятельности судов на этих территориях, 63 суда в 73 зданиях. Сейчас, конечно, Судебный департамент, Верховный суд принимают меры к обеспечению судебной защиты прав граждан и в других местах, районах, в основном в Запорожской и Херсонской областях, наша задача - своевременно скоординировать с ними работу и обеспечить безопасность судебной системы", - заключил он.