Литва обратилась в ЕК с просьбой защиты от следствия РФ незаконно осудивших россиян судей

Речь идет о судьях, которые вынесли приговор гражданам РФ по делу о событиях января 1991 года в Вильнюсе

ВИЛЬНЮС, 29 августа. /ТАСС/. Литва обратилась в Еврокомиссию с просьбой о защите от следствия РФ своих судей, которые вынесли неправосудный приговор гражданам РФ по делу о событиях января 1991 года в Вильнюсе. Об этом сообщил совет судей Литвы.

"Совет обратился к президенту, спикеру парламента, премьер-министру и в Еврокомиссию с просьбой об обеспечении безопасности судов и судей, участвовавших в процессе о январских событиях 1991 года", - говорится в сообщении.

Басманный суд Москвы в понедельник заочно арестовал трех судей из Литвы, которых российская сторона считает причастными к незаконному приговору гражданам РФ по делу о январских событиях.

В декабре 2022 года официальный представитель СК РФ Светлана Петренко заявила, что участвовавшим в процессе над россиянами судьям Айноре Мацявичене, Виргинии Пакальните-Тамошюнайте и Артурасу Шумскасу заочно предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 305 УК РФ за вынесение заведомо неправосудного приговора суда о лишении свободы граждан Российской Федерации. Следствием приняты необходимые меры к организации международного розыска обвиняемых.

27 марта 2019 года судебная коллегия Вильнюсского окружного суда вынесла приговор в отношении более 50 российских граждан, в том числе задержанных на территории Литвы Юрия Меля и Геннадия Иванова. Они признаны виновными в преступлениях против литовского государства и военных преступлениях во время массовых беспорядков в Вильнюсе в январе 1991 года, когда были убиты 14 человек и более 700 пострадали. Мель был приговорен к семи, Иванов - к четырем годам тюремного заключения.