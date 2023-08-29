Верховный суд разрешил без медосвидетельствования увольнять пьяных работников

Как отметили в суде, такое состояние "может быть подтверждено как медицинским заключением, так и другими видами доказательств"

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Верховный суд РФ установил право работодателя увольнять пьяного работника без медицинского освидетельствования. Это следует из материалов дела о восстановлении на работе слесаря оборонного завода, уволенного за появление на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения.

"Состояние алкогольного либо наркотического или иного токсического опьянения может быть подтверждено как медицинским заключением, так и другими видами доказательств, которые должны быть соответственно оценены судом", - определил Верховный суд.

Согласно материалам дела, опубликованным на сайте Верховного суда, слесарь петербургского завода "Красный октябрь", производящего вертолетные двигатели, явился на рабочее место в состоянии алкогольного опьянения. Он написал объяснительную с извинением, но от освидетельствования отказался.

Руководство завода уволило слесаря, однако он обратился в суд, который восстановил его на рабочем месте, мотивируя это тем, что не было объективно установлено опьянение сотрудника.

Верховный суд пересмотрел это решение, указав на необходимость учитывать совокупность факторов, способных подтвердить опьянение работника. Дело отправлено в суд первой инстанции для повторного рассмотрения.