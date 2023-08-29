Минвостокразвития и Tutu.ru запустили портал для аналитики туризма на Дальнем Востоке

Туристы могут изучить основные достопримечательности, посмотреть маршруты и спланировать поездку с учетом динамики цен на билеты и сезонную загрузку отелей

ЧИТА, 29 августа. /ТАСС/. Министерство Российской федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики совместно с онлайн-сервисом по организации путешествий Tutu.ru запустили сайт для аналитики туризма в регионах. Об этом сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков в своем Telegram-канале.

"Мы вместе с Tutu запустили аналитический портал, который позволит отслеживать динамику турпотока и цен по основным направлениям Дальнего Востока и Арктики, а в перспективе - планировать и покупать путешествия", - написал Чекунков.

Он отметил, что у Tutu.ru 40 млн пользователей, сервис входит в мировой топ-10 сайтов для путешественников. Это значит, что у портала есть огромное количество данных, которые можно использовать для анализа туристического рынка.

Сейчас к совместному сервису подключены 18 регионов Дальнего Востока и Арктики. Туристы могут изучить основные достопримечательности, посмотреть маршруты и спланировать поездку с учетом динамики цен на билеты и сезонную загрузку отелей.