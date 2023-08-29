ФССП составила условный портрет среднестатистического должника

Глава ФССП Дмитрий Аристов сообщил, что "средняя сумма долга приблизительно 173 тыс. рублей по одному исполнительному производству"

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Федеральная служба судебных приставав (ФССП) составила условный портрет среденестатистического должника - это мужчины и женщины в возрасте 30-45 лет. Об этом на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил глава ФССП Дмитрий Аристов.

"Для принятия управленческих решений, в целом для анализа ситуации мы составляем условный портрет должника. Так вот малообеспеченные должники, которые обратились за сохранением прожиточного минимума, в основном это женщины в возрасте 40-50 лет, имеющие одного ребенка, у которых кроме единственного жилья ничего нет, но есть стабильный источник дохода: либо заработная плата, либо пенсия. Портрет среднестатистического должника - это либо мужчина, либо женщина; возраст работоспособный - 30-45 лет, средняя сумма долга приблизительно 173 тыс. рублей по одному исполнительному производству", - сказал он.

Также глава ФССП отметил, что этот прожиточный минимум, который сохраняется, как раз в целом равен средней заработной плате. "Сейчас это 15,7 тыс. рублей, то есть это очень малообеспеченная, низко оплачиваемая категория населения, поэтому у них нет ни отсрочки, ни рассрочки, нет загранпаспорта, поэтому люди в такой ситуации, к сожалению, живут. Озабоченность из всех категорий исполнительных производств вызывает, конечно, рост кредитной задолженности, в том числе и предъявляемой на исполнение в службу. Сейчас у нас 12,7 млн документов в работе на сумму 2 трлн рублей. Это очень много", - отметил он.

По словам Аристова, у ведомства есть такой показатель как общий объем взысканий. "Так вот, за последние два года он увеличился на две трети и за прошлый год перевалил критическую цифру в 1 трлн рублей. Мы взыскали 1 100 млрд рублей. За последние два года валовое взыскание увеличилось на 400 млрд рублей. Это, естественно, очень значимый показатель. Хотя есть еще над чем работать, конечно, и органы прокуратуры указывают нам на недостатки, но мы, тем не менее стараемся все наши функции своевременно и добросовестно выполнять", - добавил он.