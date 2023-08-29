Нижегородская область получит 4 новых поезда для пригородного сообщения до конца 2023 года

Они оборудованы кондиционерами, климат-контролем, подъемниками для маломобильных граждан и видеонаблюдением

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 августа. /ТАСС/. Нижегородская область до конца 2023 года получит 4 современные электрички для пригородного сообщения, увеличив число новых поездов в Волго-Вятской пассажирской компании до 16. Во вторник с Московского вокзала Нижнего Новгорода в Семенов отправился один из пяти поездов, которые регион ждет в 2023 году, передает корреспондент ТАСС.

"До конца этого года поступит еще четыре поезда. В Волго-Вятской пригородной пассажирской компании будет функционировать 16 [новейших] поездов. Для действующей сети, мы считаем, что это достаточное количество подвижного состава", - рассказал журналистам губернатор Глеб Никитин.

Производство электричек локализовано в РФ на 90%, уточнил начальник Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский. Поезда оборудованы кондиционерами, климат-контролем, подъемниками для маломобильных граждан, видеонаблюдением. Под каждым трехместным диваном установлены розетки для зарядки гаджетов.

Губернатор Нижегородской области добавил, что пригородное сообщение и поездки на электропоездах внутри Нижнего Новгорода пользуются все большей популярностью. "Мы очень ждем реализации инфраструктурного проекта по направлению Кстово - Мыза, и это, по сути, будет такое закрытие, закольцовка нижегородской агломерации", - отметил Никитин.

Электропоезда серии ЭП3Д переменного тока произведены Демиховским машиностроительным заводом.