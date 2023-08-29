Эпидемиолог сообщил, что уровень заболеваемости ветряной оспой вернулся на допандемийный

По словам Романа Полибина, ветряная оспа является одной из самых распространенных инфекций

МОСКВА, 29 августа /ТАСС/. Уровень заболеваемости ветряной оспой в России вернулся на допандемийный. Об этом сообщил главный внештатный специалист - эпидемиолог Министерства здравоохранения РФ Роман Полибин.

"Мы видим рост заболеваемости [ветряной оспой], возврат к тем цифрам, которые были в допандемический период времени. Надо сказать, что на сегодняшний день, когда мы говорим о ветряной оспе, мы должны помнить, что велик риск развития целого ряда неинфекционных заболеваний - не только опоясывающего лишая, но и ряда других серьезных осложнений", - сказал он на IX Всероссийской конференции "Время жить".

Полибин заметил, что ветряная оспа является одной из самых распространенных инфекций. Ее доля составляет от 20 до 25% от всех зарегистрированных случаев инфекционных заболеваний, без учета ОРВИ и гриппа.

На фоне противоэпидемических мероприятий при пандемии заболеваемость большинством инфекционных болезней снижалась, заметил Полибин. "[Отмечалось] и снижение заболеваемости гриппом и коклюшем - уменьшение числа зарегистрированных случаев более чем в два раза, и генерализованной формой менингококковой инфекции", - сказал он.