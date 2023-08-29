Лантратова предложила вернуть в ЕГЭ по литературе авторов первой половины XIX века

Их произведения изучают с пятого по девятый класс

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду") предложила вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой вернуть в задания единого государственного экзамена по литературе произведений русской классики, изучаемые с пятого по девятый класс. Письмо на имя Голиковой есть в распоряжении ТАСС.

Лантратова считает, что из-за новых требований к ЕГЭ по литературе в невыгодном положении оказались те российские одиннадцатиклассники, которые начали подготовку к сдаче экзамена еще в прошедшем учебному году, дополнительно изучая всю русскую литературу. "В сложившейся ситуации усилия таких школьников оказались обесценены, что несет в себе крайне негативный воспитательный посыл: у молодежи складывается ощущение нестабильности, бесполезности долгосрочного планирования и работы на будущее, поскольку правила могут измениться в любой момент", - пояснила депутат.

"Прошу вас, уважаемая Татьяна Александровна, рассмотреть возможность инициировать пересмотр методических материалов, на основании которых будет проводиться ЕГЭ по литературе в 2023-2024 учебном году, и вернуть в задания экзамена необходимость знания литературных произведений русской классики, изучаемых с пятого по девятый класс обучения", - написала парламентарий.

Лантратова привела комментарий Рособрнадзора, согласно которому ЕГЭ по литературе будет проверять знания, полученные учащимися в рамках изучения произведений за 10-й и 11-й классы. При этом знания более ранних произведений будут проверяться в рамках основного государственного экзамена, проводимого в конце девятого класса. "Однако экзамен по литературе в девятом классе, как правило, сдает меньше учащихся, чем в 11-м. Так, согласно данным Рособрнадзора, в 2023 году ОГЭ по литературе сдавали чуть более 34 тыс. учащихся, при этом ЕГЭ по литературе сдавали около 44 тыс. участников", - добавила парламентарий.

Лантратова считает, что приведенные данные позволяют сделать вывод, что в результате введения изменений в системе ЕГЭ как минимум 25% абитуриентов, сдавших ЕГЭ по литературе, могут не иметь представления о русской классике "золотого века", написанной до середины XIX века.

"Представляется, что в данном случае складывается опасный прецедент, когда в рамках ЕГЭ проверяются лишь знания, полученные в 10-11-х классах, а не за весь период обучения. Если данная идея будет реализована на практике, российские высшие учебные заведения столкнутся с серьезным падением качества знаний у абитуриентов, что повлечет за собой увеличение нагрузки на систему высшего образования и снижение качества подготовки выпускаемых специалистов", - подчеркнула депутат.