Минпросвещения опровергло данные об исключении Пушкина и Гоголя из ЕГЭ по литературе

В ведомстве отметили, что ни одно произведение древнерусской литературы, литературы XVIII и первой половины XIX веков не исключено из образовательной программы

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Информация об исключении из заданий ЕГЭ по литературе произведений русских авторов первой половины XIX века, в частности Александра Пушкина, Михаила Лермонтова и Николая Гоголя, не соответствует действительности, сообщили журналистам в пресс-службе Минпросвещения РФ.

"Распространенная ранее информация об исключении произведений Д. И. Фонвизина, В. А. Жуковского, А. С. Грибоедова, А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя и других из заданий ЕГЭ не соответствует действительности", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что ни одно произведение древнерусской литературы, литературы XVIII и первой половины XIX веков не исключено из образовательной программы.

Там также пояснили, что в соответствии с российской традицией преподавания литературы произведения Александра Пушкина, Михаила Лермонтова и Николая Гоголя изучались и изучаются в основной школе и выносятся на проверку при проведении основного государственного экзамена, тогда как в программу старшей школы включены произведения советской литературы, в частности, Николая Островского, Александра Фадеева "Молодая гвардия", произведения о Великой Отечественной войне.

"Для выполнения заданий ЕГЭ по литературе традиционно дается возможность привлекать не только изученные в 10-м и 11-м классах произведения, но и произведения из программы основной школы, так как именно в основной школе изучаются важнейшие прецедентные тексты русской литературы - вершинные произведения древнерусской литературы, литературы XVIII и первой половины XIX веков, а содержание литературного образования в старшей школе преемственно по отношению к содержанию литературного образования в основной школе", - добавили в министерстве.

Кроме того, для допуска к ЕГЭ пишется итоговое сочинение, в тематику которого включены темы, в том числе по произведениям русской классической литературы, в частности, таких авторов как Пушкин, Лермонтов, Гоголь, отметили в пресс-службе.