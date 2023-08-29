29 августа, 12:17

Примаков: шансов на возврат к штатной работе Русских домов в недружественных странах нет

Руководитель Россотрудничества ранее сообщал о проблемах в работе представительств в западных странах

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Возобновление нормальной деятельности Русских домов в недружественных странах в настоящий момент не представляется возможным. Об этом заявил ТАСС руководитель Россотрудничества Евгений Примаков.

"Нет, такого шанса я не вижу", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее Примаков отмечал крупные проблемы в работе представительств Россотрудничества в западных странах. По его словам, санкции, введенные против Русских домов в государствах Евросоюза, сильно мешают их хозяйственной деятельности в связи с блокированием счетов и высылкой сотрудников. 

Теги:
РоссияПримаков, Евгений Александрович
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация