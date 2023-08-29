В Россотрудничестве заявили, что хотели бы открыть культурные центры в Бразилии и ЮАР

Организация является федеральным органом исполнительной власти, а значит открывать культурные центры может только там, где есть межправительственное соглашение, пояснил руководитель агентства Евгений Примаков

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Россотрудничество хотело бы открыть Российские центры науки и культуры в ЮАР и в Бразилии. Об этом заявил ТАСС руководитель агентства Евгений Примаков.

"Мы были бы рады, если бы у нас в Бразилии и в ЮАР открылись полноценные, полноформатные культурные центры, - сказал он. - Пока что, к сожалению, у нас и там, и там отдельные представители, которые в составе посольств или генконсульств работают с нами. Но это всегда вопрос межправительственного согласования".

Примаков напомнил, что Россотрудничество является не фондом или НКО, а федеральным органом исполнительной власти, а значит открывать культурные центры может только там, где есть межправительственное соглашение. "Это процесс, которым Россотрудничество не управляет, занимается этим министерство иностранных дел и ,соответственно, правительственная комиссия, межправкомиссия. В Эфиопии мы есть, в Иране мы есть, в Саудовской Аравии нет, опять же, межправсоглашения нет", - отметил руководитель агентства.