В ЛНР выпустили марку "Луганск - город трудовой доблести"

Ее тираж составил 25 тыс. экземпляров

ЛУГАНСК, 29 августа. /ТАСС/. Процедура специального гашения почтовой марки "Луганск - город трудовой доблести" состоялась в Штабе общественной поддержки партии "Единая Россия" в Луганске ЛНР, передает корреспондент ТАСС.

В торжественной процедуре приняли участие председатель Народного совета (парламента) ЛНР, секретарь луганского реготделения единороссов Денис Мирошниченко, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций республики Андрей Ершов, сенатор России от республики Ольга Бас и депутат Госдумы Виктор Водолацкий.

По словам главы Минцифры региона Андрея Ершова, распространение марки позволит рассказать о республике в других странах. "Это письма, которые будут отправляться в другие концы земного шара, не только по России. И на мой взгляд, чем знаменательно это событие - тем, что это очень сильный вклад в популяризацию Луганской Народной Республики. 25 тыс. человек получат конверт с этой маркой. Это очень теплое послание", - сказал он.

На почтовой марке изображен памятник рабочим станкостроительного завода. Как отметил спикер парламента республики, марка отображает историю Луганщины, которая "неразрывно связана с трудом народа". "Чувствуется гордость за наш регион. Ассоциация, которая возникает с нашим городом, связана с людьми, которые имеют отношение к трудовой доблести. Приятно, что они были отмечены уже в новейшей истории Российской Федерации", - сообщил он.

В ноябре 2022 года президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому почетное звание "Город трудовой доблести" присвоили Луганску и нескольким другим городам России.