В РФ в 2023 году ввели в оборот более 203 тыс. упаковок вакцины от ветряной оспы

В Минздраве России пояснили, что вакцинация от ветряной оспы не входит в национальный календарь профилактических прививок, поэтому централизованные поставки вакцины не осуществляются

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. В России в 2023 году ввели в гражданский оборот 203 тыс. 280 упаковок вакцины против ветряной оспы, из них 166 тыс. 800 - в конце июля, сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава России.

Ранее вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") направил обращение главе Минздрава РФ Михаилу Мурашко, в котором просил решить проблему дефицита вакцины от ветряной оспы.

"По данным Росздравнадзора, в 2023 году в гражданский оборот введено 203 тыс. 280 упаковок вакцины "Варилрикс". Из них 166 тыс. 800 упаковок - в конце июля. Таким образом, в ближайшие недели этот объем вакцин поступит в регионы", - говорится в сообщении.

Как пояснили в Минздраве, вакцинация от ветряной оспы сейчас не входит в национальный календарь профилактических прививок, поэтому централизованные поставки вакцины не осуществляются.