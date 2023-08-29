В кабмине ожидают увеличения почти вдвое числа путешествий по России к 2030 году

В 2022 году россияне совершили свыше 68 млн путешествий по стране

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Количество туристических поездок по России к 2030 году должно увеличиться до 140 млн в год - это примерно вдвое больше нынешних показателей. Такие цифры приведены в Telegram-канале правительства РФ в преддверии запланированной на вторник стратегической сессии по туризму.

В 2022 году россияне совершили свыше 68 млн путешествий по стране. Это на 17% больше, чем годом ранее, и лучше прогнозов.

"К 2030 году число турпоездок по России должно вырасти до 140 млн в год", - сообщили в кабмине.

Там обратили внимание, что Россия предлагает туристам уникальные возможности: в стране представлены четыре климатические зоны, находится 11 объектов природного наследия ЮНЕСКО. Для путешественников сформирован 41 национальный туристический маршрут, действует 66 национальных парков, открываются новые комфортные гостиницы и кемпинги.