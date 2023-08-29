Собянин: северный дублер Кутузовского проспекта в Москве назовут проспектом Багратиона

Жители города выбрали название в проекте "Активный гражданин"

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Москвичи выбрали название для северного дублера Кутузовского проспекта, шестиполосную магистраль назовут проспектом Багратиона. Об этом сообщил в своем официальном Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

"По решению москвичей северный дублер Кутузовского проспекта будет называться проспектом Багратиона. Голосование прошло в проекте "Активный гражданин". Так мы продолжим традицию сохранения памяти героев Отечественной войны 1812 года, в честь которых названы многие улицы на западе столицы", - написал мэр.

Он добавил, что проспект Багратиона - шестиполосная магистраль длиной около 10 км. Дорога пройдет от делового центра "Москва-Сити" и ТТК до транспортной развязки на пересечении МКАД с Молодогвардейской улицей. И затем выйдет на Северный обход города Одинцово в Московской области.

"Новая трасса улучшит транспортное обслуживание больше 700 тыс. москвичей и сотен тысяч жителей Подмосковья. Перепробег сократится на порядка 3 км, а время в пути - в среднем до 30 минут. Открытие магистрали планируем в ближайшие недели", - заключил Собянин.