Рождаемость в Японии в первом полугодии 2023 года упала до минимума за более чем 20 лет

По данным министерства здравоохранения, труда и благосостояния, смертность выросла на 2,6%

ТОКИО, 29 августа. /ТАСС/. Число новорожденных в первой половине 2023 года в Японии достигло 371 052, что является минимальным показателем с 2000 года. Об этом сообщило агентство JIJI со ссылкой на данные министерства здравоохранения, труда и благосостояния.

Согласно его информации, по сравнению с аналогичным периодом 2022 года число новорожденных сократилось на 3,6% (13 890 человек), вновь опустившись ниже отметки в 400 тыс. Смертность выросла на 2,6% (в этом полугодии в стране умерли 797 716 человек). Таким образом, естественная убыль населения составила 426 664 человека. Кроме того, на 7,3% сократилось и число заключенных браков, оно достигло 246 332. На фоне опубликованных данных "особенно сильно выделяется дальнейшее снижение рождаемости", которое вызвано ростом числа незамужних граждан и поздних браков, отмечает агентство.

Ранее ведомство уже сообщало, что в 2022 году в стране родилось 777 тыс. детей (показатель впервые опустился ниже отметки 800 тыс.), что является самым низким уровнем с 1899 года. В 2022 году в Японии был зарегистрирован рекордно высокий уровень смертности (около 1,56 млн). Рекордно низким (1,26) в 2022 году оказался общий коэффициент рождаемости, отражающий число детей, которых женщина в среднем производит на свет в течение жизни. Пиковое значение этого параметра (4,54) было достигнуто после Второй мировой войны в 1947 году.

Население Японии, согласно прогнозам, к 2053 году сократится до 100 млн человек, а к 2065 году - до 88 млн, причем 38% из них будут составлять люди старше 60 лет. Стремительное старение нации наряду с низкой рождаемостью сулит государству массу проблем в ближайшем будущем. К примеру, работающие сейчас японцы в старости могут лишиться выплат в том размере, который установлен для нынешних пенсионеров.