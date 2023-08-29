В Омской области выделили в полтора раза больше средств на подготовку школ к учебному году

Министр образования региона Иван Кротт сообщил, что на эти цели направили более 460 млн рублей

ОМСК, 29 августа. /ТАСС/. Власти Омской области в 2023 году выделили на ремонт школ к учебному году более 460 млн рублей, что в полтора раза больше показателя прошлого года. Об этом рассказал журналистам министр образования региона Иван Кротт.

"На ремонтные работы для подготовки к началу учебного года было выделено более 460 млн рублей. Эта сумма увеличилась по сравнению с прошлым годом благодаря [врио губернатора] Виталию Павловичу Хоценко, который попросил региональный минфин отнестись к нашей заявке более внимательно, чтобы дети пошли в готовые образовательные учреждения. В прошлом году на эти цели было выделено 305 млн рублей", - рассказал Кротт.

По его словам, на эти средства были проведены различные работы - ремонт кровли, фасадов, коммуникаций в почти 750 образовательных учреждениях. Еще 280 млн рублей выделено на подготовку к учебному году подведомственных учреждений: адаптивных школ, колледжей, техникумов и детским домов. В 2022 году на эти цели было направлено 145 млн рублей.

Министр добавил, что в этом году в Омской области к 1 сентября откроются 58 новых "точек роста", 4 центра цифрового образования "ИТ-куб", школьный "Кванториум", центр опережающей профессиональной подготовки кадров. В 10 сельских школах были отремонтированы спортзалы, в 41 образовательных организациях установлено компьютерное и мультимедийное оборудование.