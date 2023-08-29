Мишустин поручил тщательно проработать возможность производить аттракционы в России

По словам премьер-министра, нужно определить потребность в устройствах и оборудовании для деятельности организаций всего туристического комплекса

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Профильные структуры должны детально проработать возможность производить канатные дороги, аттракционы и другое важное для развития туризма оборудование внутри России, а не закупать его за рубежом. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии по туризму.

"Важно тщательно проработать вопрос создания отечественной аттракционной техники. Это [также] и канатные дороги, и подъемники. [Надо] определить потребность в устройствах, в машинах, в оборудовании для деятельности организаций всего туристического комплекса. Я бы сказал так: все то, что мы раньше закупали за рубежом", - поставил задачу премьер.

При этом, продолжил он, важно оценить возможности отечественной промышленности, чтобы понимать, для каких направлений, что и в каком объеме нужно производить. "Проблем со спросом-то нет, он будет только расти", - заметил глава кабмина.

Мишустин пояснил, что еще очень многое предстоит сделать для формирования центров притяжения туристов в наших регионах. Как напомнил глава кабмина, чтобы запустить крупные инвестиционные проекты в этой сфере, президент РФ Владимир Путин поручил подготовить решения для помощи предпринимателям при возведении круглогодичных парков развлечений, аквапарков, развитии инфраструктуры горнолыжных курортов.