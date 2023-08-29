Киев принудительно эвакуирует детей из пяти населенных пунктов Запорожья

Это связано со сложной ситуацией с безопасностью там, сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Украинские власти объявили принудительную эвакуацию детей из пяти населенных пунктов Запорожской области, подконтрольных Киеву. Об этом сообщила пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины.

"Обращение властей региона об эвакуации рассмотрено на заседании координационного штаба. Участники заседания единогласно проголосовали за проведение обязательной эвакуации принудительным способом детей с их родителями, лицами, которые их заменяют, или другими законными представителями из отдельных населенных пунктов Васильевского и Пологовского районов Запорожской области, расположенных вблизи районов ведения боевых действий", - говорится в распространенном сообщении.

В ведомстве указали, что принятые меры касаются города Гуляйполе, поселка городского типа Степногорск, а также сел Преображенка, Егоровка, Новопавловка. "Из-за сложной ситуации с безопасностью оттуда будут принудительно эвакуированы 54 ребенка и 67 сопровождающих", - уточнили в министерстве.

Обязательная эвакуация также коснется маломобильных лиц, проживающих в указанных населенных пунктах, их число не указано.