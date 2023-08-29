В ЛНР заявили, что восстановить мобильный интернет не позволяет обстановка в регионе

Врио главы республики Леонид Пасечник принял решение о приостановлении работы интернета в связи с усилившимися обстрелами

ЛУГАНСК, 29 августа. /ТАСС/. Обстановка в Луганской Народной Республике не позволяет возобновить работу мобильного интернета в регионе. Об этом журналистам сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций ЛНР Андрей Ершов.

"Современные технологии - это хорошо. Но мы же понимаем, что с помощью современных технологий сегодня делаются очень нехорошие вещи, и очень много трагедий происходит именно потому, что доступна современная цифровая связь. Поэтому временно это [мобильный интернет] отключено. Когда мы сможем включить мобильный интернет, мы сделаем это в то же мгновение. Но, кстати, не ковровым покрытием сразу везде, а точечно. Но пока об этом речи нет, пока ситуация не располагает к таким решениям", - сказал Ершов.

12 мая ВС Украины выпустили по Луганску две крылатые ракеты Storm Shadow, о передаче которых Киеву днем ранее сообщила Великобритания. В результате пострадали шестеро детей. 13 мая украинские войска нанесли новый удар по поселку Юбилейный, относящемуся к Луганску, ракетой Storm Shadow, ранив двух мирных жителей. Также были повреждены 7 многоквартирных домов, 25 гаражей, 15 легковых автомобилей и линия электропередачи. Тогда врио главы ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что работа мобильного интернета будет приостановлена в республике в связи с усилившимися обстрелами.