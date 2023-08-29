Мишустин заявил, что все больше регионов РФ становятся привлекательными для путешествий

По словам премьер-министра, рост внутреннего туризма стимулирует развитие как самого сектора, так и смежных с ним

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Туристический поток по России растет, а условия для разного типа отдыха становятся лучше, отметил премьер-министр России Михаил Мишустин на стратегической сессии по развитию туризма.

"Все больше российских субъектов привлекают путешественников. Туристический поток из года в год только растет, причем не только в период летних и зимних каникул. Становятся комфортнее условия для пляжного, лечебно-оздоровительного, активного отдыха. Много возможностей интересно и разнообразно провести свободное время - это и небольшие экскурсионные туры, круизы, а также многодневные поездки в отдаленные уголки нашей страны с уникальной природой", - сказал глава кабмина.

Он обратил внимание, что рост внутреннего туризма стимулирует развитие как самого сектора, так и смежных с ним. "Сейчас активно создается транспортная инфраструктура, строятся курорты, гостиницы, открываются рестораны, преображаются городские пространства", - перечислил премьер.

Мишустин напомнил, что недавно в ходе рабочей поездки в Горно-Алтайск провел совещание по развитию туризма. "Наметили целый ряд задач, которые требуется исполнить в ближайшие годы", - заключил председатель правительства.