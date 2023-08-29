В Великом Новгороде открылось новое здание Госархива Новгородской области

Помимо самого хранилища, в строении предусмотрен актовый, выставочный, читальный залы, конференц-зал и научно-справочная библиотека

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 29 августа. /ТАСС/. Новое здание Государственного архива Новгородской области открылось в Великом Новгороде. Ранее материалы хранились в здании бывшего женского Свято-Духова монастыря, теперь монастырский комплекс возвращается церкви, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона.

"Реконструкция здания, расположенного на пересечении улицы Нехинской и проектируемой части улицы 8 Марта, предназначенного под размещение архива, началась в 2009 году, начальный этап был реализован при поддержке федерального бюджета. В 2017 году государственный контракт расторгли в связи с банкротством подрядчика. В 2019 году правительство Новгородской области приняло решение о возобновлении работ", - пояснили в пресс-службе.

Общая площадь нового здания составляет более 11,4 тыс. кв. м, в том числе площадь архивохранилищ составляет почти 3,2 тыс. кв. м. Помещения оснащены современными системами безопасности, контроля и управления доступом, стеллажным, технологическим и мультимедийным оборудованием. Архив готов принять до 2 млн единиц хранения. В здании расположены актовый, выставочный и читальный залы, конференц-зал, научно-справочная библиотека архива, смонтированы три лифта, выполнено устройство двух пандусов и крылец.

"Великий Новгород в истории нашего отечества - это наше все. Потому что фактически государственность нашей страны началась с одной из столиц Древней Руси - Великого Новгорода. Все то, что происходит в Великом Новгороде, - такое большое событие, как открытие современного здания Государственного архива Новгородской области - это, конечно, не рядовое событие для всей нашей страны. Возможности этого здания замечательные, здесь современное цифровое оборудование для перевода бумаги в цифру и создания фонда пользования, благодаря которому еще больше расширится круг пользователей архива. Потому что не только можно в современный читальный зал сюда ногами приходить будет, но и будет возможность это с помощью интернета читать", - отметил руководитель Федерального архивного агентства, доктор исторических наук Андрей Артизов.

К открытию Госархива области приурочена историко-документальная выставка "Свидетели столетий. Архивные документы в тысячелетней истории Новгородской земли". На ней будут представлены копии архивных документов с XII по XXI век.