В Кенозерье первая международная молодежная экспедиция благоустроила места отдыха

В экспедиции приняли участие 50 человек из Белоруссии, Киргизии, Узбекистана и 16 регионов России

АРХАНГЕЛЬСК, 29 августа. /ТАСС/. Участники первой международной молодежной экспедиции в Кенозерский национальный парк благоустроили места отдыха для туристов, помогли с заготовкой дров для жителей, а также протестировали игры на заповедную тематику, сообщили ТАСС в пресс-службе нацпарка.

"В Кенозерье завершилась первая международная молодежная экспедиция. В Кенозерский национальный парк приехали 50 человек, среди которых школьники, студенты, молодые сотрудники особо охраняемых природных территорий, педагоги и эксперты в сфере экологического просвещения и туризма. Экспедиция объединила делегации Республики Беларусь, Кыргызской Республики, Республики Узбекистан и 16 регионов России. Они помогли в заготовке дров, благоустроили несколько мест для отдыха посетителей, отремонтировали большие деревенские качели, выступили тестировщиками заповедных игр", - сказали в пресс-службе.

Образовательная программа экспедиции включала уроки и мастерские по навыкам грамотной самопрезентации и успешных публичных выступлений, продвижению и упаковке экологического медиаконтента. Авторский тренинг "Путь к мечте" специально разработала методическая команда всероссийского движения "Вдохновители".

Мозговой штурм в формате деловой игры "В кубе" помог собрать 40 идей предстоящих мероприятий и сформировать календарь дальнейшей реализации флагманского проекта Движения друзей заповедных островов в 2023 году - Акселератора детских и молодежных клубов друзей природы "Заповедная дипломатия". Состоялись спортивный "Заповедный кубок", диалоговая площадка по обмену опытом и заповедная игротека. "Участники экспедиции заранее придумали настольные игры на заповедную, экологическую тематику и играли в них. Еще играли в заповедную мафию, где персонажами были, например, охотники, браконьеры, госинспекторы", - пояснили в пресс-службе.

Участники экспедиции предложили концепцию заповедной смены для экологического лагеря в Кенозерье, который состоится в 2024 году.

Экспедицию организовали при поддержке Движения первых, Фонда президентских грантов и Росмолодежи, а также экоцентра "Заповедники", благотворительного фонда "Заповедное посольство" и студенческого клуба ДЗО МГИМО.

О нацпарке

Кенозерский национальный парк расположен в юго-западной части Архангельской области на стыке Плесецкого и Каргопольского районов. Его территория представляет собой природный и историко-культурный комплекс. В 2004 году парк был включен во Всемирную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО.