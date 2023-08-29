Мишустин поручил расширять сеть придорожных сервисов для автотуристов

Как отметил премьер-министр, успешный опыт по созданию таких сервисов уже есть в Башкирии

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Сеть придорожных сервисных комплексов, которые важны для автомобильных туристов, нужно расширять. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии по туризму.

"Приоритетная задача - это повышение транспортной доступности, а также производство средств передвижения для наших туристов. Сегодня немало наших граждан отправляется на отдых на автомобиле, - заметил он. - Есть и те, кто передвигается на машине на дальние расстояния. Конечно, крайне необходимо расширять сети придорожных сервисных комплексов для комфортных автомобильных путешествий".

Мишустин обратил внимание, что успешный опыт по созданию таких сервисов уже есть в Башкирии. "Отлично как придумали стратегию, так и реализовали ее. Мы ее обсудили подробно на прошедшем совещании [по туризму]. Я очень рекомендовал бы всем посмотреть на эту практику, чтобы ее масштабировать на другие российские субъекты", - обратился к присутствующим глава кабмина.

При этом, добавил он, в большинстве своем автомобильные путешествия достаточно короткие. В основном россияне ездят так на выходные - например, в соседний регион, часто с семьей или друзьями. "В прошлом году на такие поездки пришлась где-то треть от всех туристических поездок", - привел статистику он.