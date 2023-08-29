В МИД Индии прокомментировали публикацию в Китае новой географической карты

Глава ведомства Субраманьям Джайшанкар заявил, что обнародование подобных карт не меняет принадлежности территорий других стран

НЬЮ-ДЕЛИ, 29 августа. /ТАСС/. Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар прокомментировал публикацию в Китае новой географической карты с включением в ее состав индийских регионов, отметив, что обнародование подобных карт не меняет принадлежности территорий других стран.

Новая карта была выпущена в понедельник Министерством природных ресурсов КНР, сообщило агентство Press Trust of India. На ней индийский штат Аруначал-Прадеш и приграничный район Аксайчин были обозначены как китайская территория.

"Китай и раньше публиковал карты, на которых как китайские обозначены территории, которые таковыми не являются, которые принадлежат другим странам. Это их старая привычка. Это не что-то новое, это началось в 1950-е годы. Простая публикация карт, в которых заявляются претензии на территории, некоторые из которых являются частью Индии, я думаю, не делает их таковыми. Это без сомнений часть Индии", - заявил министр в интервью телеканалу NDTV.

Он также охарактеризовал подобные публикации как "абсурдные". "Абсурдные заявления о территориальных притязаниях не делают чужие территории твоими", - заявил министр.

Наряду с этим, говоря об урегулировании пограничных вопросов с Китаем, министр заявил, что "нет проблемы, которую мы не могли бы решить". Джайшанкар пояснил, что Индия разделяет вопросы публикации карт и урегулирования ситуации на линии фактического контроля.

Отсутствие демаркированной границы между Индией и Китаем в Гималаях остается на протяжении десятилетий источником напряженности между двумя соседними странами. В 1959 году Индия заявила об отторжении китайской стороной части штата Аруначал-Прадеш, в 1962 году вспыхнул индийско-китайский вооруженный конфликт, в результате которого под контроль Китая перешли принадлежавшие Индии около 38 тыс. кв. км в районах Ладакх и Аксайчин.