Тульский губернатор предложил считать многодетными семьи, где старшие дети участвуют в СВО

В правительстве региона считают, что признание такой меры поддержки позволит жителям получить определенные льготы

ТАСС, 29 августа. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин предложил расширить в регионе понятие многодетной семьи и включить для получения этого статуса совершеннолетних детей в возрасте до 23 лет, которые участвуют в специальной военной операции, сообщила пресс-служба правительства региона.

"Проект закона разработан для поддержки лиц, участвующих в специальной военной операции. Теперь в регионе статус многодетной семьи может быть установлен также для семей с тремя и более детьми, в том числе совершеннолетними, но не более чем до достижения ими возраста 23 лет, при условии, что он проходит военную службу по контракту или службу в войсках национальной гвардии, или призван на военную службу по мобилизации, или пребывает в добровольческих формированиях и участвует в специальной военной операции", - говорится в сообщении.

Как уточняется в сообщении, 29 августа Дюмин внес в Тульскую областную думу законопроект, расширяющий категорию лиц для признания семьи многодетной. По данным правительства региона, признание такой меры поддержки позволит многодетным семьям получить определенные льготы, в том числе ежемесячную денежную выплату на содержание и воспитание несовершеннолетнего ребенка, первоочередный прием детей в государственные детские сады Тульской области, бесплатное посещение государственных (областных) музеев один раз в месяц, обеспечение питанием школьников шестых-девятых классов.