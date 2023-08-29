В отдельных регионах Тывы ожидают грозы, сильный ветер и пыльные бури

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в республике прогнозируется аномальная температура на 8-11 градусов выше нормы

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Ливни, грозы, шквалистый ветер и пыльные бури прогнозируют в среду в отдельных регионах Тывы. При этом температура до конца недели будет на 8-11 градусов выше нормы, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Будут возникать условия для кучевой облачности и сильных осадков. Поэтому в отдельных регионах Тывы в среду, 30 августа, ожидаются сильные дожди, ливни, грозы, крупный град и шквалистый ветер до 25 м/с. Но в тех районах, где осадков не будет, а будет сильный ветер, там прогнозируются пыльные бури и очень высокие температуры. Это опасная погода", - сказал он.

По словам Вильфанда, в республике до конца недели прогнозируется аномальная температура на 8-11 градусов выше нормы. Кроме того, 28 августа в столице Тывы Кызыле был установлен температурный рекорд для этого дня в 35,6 градусов.

"До этого рекордное значение для 28 августа там было зафиксировано в 1954 году, 69 лет назад температура составляла 31 градус. Рекорд побит сразу на 4,6 градуса, это показывает, насколько аномальная погода", - отметил он.