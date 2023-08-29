На Украине разрешили при ЧС ввозить в страну донорскую кровь и ее компоненты из-за границы

В кабмине пояснили, что это позволит "в критические моменты избежать возможного дефицита донорской крови и компонентов"

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Правительство Украины приняло постановление, в соответствии с которым в случае необходимости при ЧС и на период действия военного положения в страну смогут ввозить донорскую кровь и ее компоненты из-за границы. Об этом сообщается на сайте украинского кабмина.

"Принятое постановление "Об утверждении порядка ввоза на территорию Украины донорской крови и компонентов крови на период действия военного положения или при возникновении чрезвычайных ситуаций" предусматривает, что при возникновении потребности кровь и ее компоненты могут завозиться на Украину из-за границы", - говорится в сообщении.

В кабмине пояснили, что это позволит "в критические моменты избежать возможного дефицита донорской крови и компонентов".

По данным украинского правительства, потребность в донорской крови и ее компонентах на Украине выросла более чем на 40% с февраля прошлого года. Сейчас государство на 100% обеспечено донорской кровью, "однако медицинская система должна быть готова к любым чрезвычайным ситуациям", заключили в кабмине.