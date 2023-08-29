В Австралии впервые из мозга женщины удалили червя, встречающегося у питонов

По данным The Guardian, женщина жаловалась на забывчивость и депрессию

СИДНЕЙ, 29 августа. /ТАСС/. Врачи больницы в Канберре удалили из мозга женщины червя, обычно встречающегося у питонов. Об этом сообщает газета The Guardian.

По ее данным, женщина жаловалась на забывчивость и депрессию, прежде чем врачи извлекли круглого червя длиной 8 см. Им оказался Ophidascaris robertsi - круглый червь, обычно встречающийся у питонов. Пациентка больницы Канберры стала первым в мире случаем обнаружения этого паразита у человека, сообщает газета. Участвовавшие в изучении случая врачи и ученые предполагают, что питон мог передать паразита в траву, а пациентка, вероятно, заразилась им, после прикосновений к местной траве или после употребления в пищу зелени, пишет газета.

Ophidascaris robertsi передается между животных, поэтому передача от человека к человеку невозможна, приводит The Guardian слова врача-инфекциониста Санджая Сенанаяке. Однако он считает, что, так как змея и паразит встречаются и в других частях света, вполне вероятно, что в ближайшие годы в других странах будут выявлены и другие случаи заражения человека таким червем.