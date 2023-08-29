Благотворительный фонд имени Эмиля Чечко представил выставку о миграционном кризисе

Экспозиция открылась в Смоленске, также выставку планируют показать в других российских городах

ТАСС, 29 августа. Благотворительный фонд имени польского солдата Эмиля Чечко, зарегистрированный в 2022 году Министерством юстиции Белоруссии, впервые представил в России выставку фоторабот "Граница между жизнью и смертью", посвященную миграционному кризису на белорусско-польской границе, сообщил ТАСС председатель правления фонда Дмитрий Беляков.

"Выставку мы проводили вместе с информационным агентством БелТА в Минске, она экспонировалась в Гродно, Бресте, это было большое мероприятие на территории Республики Беларусь. Теперь выставку привезли в Смоленск, это первый российский город, [где открылась выставка]. Потом она в Москву поедет, Санкт-Петербург планируем, ищем партнеров", - сказал Беляков.

На выставке в культурно-досуговом центре в Смоленске представили порядка 50 работ, посвященных миграционному кризису на белорусско-польской границе, который обострился в 2021 году. В июне 2023 года Государственный пограничный комитет Белоруссии отмечал факт жестокого обращения с беженцами, зафиксированный на границе с Польшей - польские силовики на служебном транспорте доставили к заграждению, установленному на границе с Белоруссией группу беженцев, несмотря на ливень и отсутствие сухой одежды у иностранцев, военные по ту сторону границы заставили их пройти на белорусскую территорию через калитку для животных. К тем беженцам, которые отказывались следовать в Белоруссию, применяли физическое насилие.

Польские силовики регулярно пытаются вытеснить на белорусскую территорию стремящихся попасть в Европу незаконных мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока, а также оставляют на границе тела умерших беженцев. Сотрудниками Госпогранкомитета в 2022 году пресекли более 3,8 тыс. попыток вытеснения в Белоруссию из стран ЕС мигрантов общей численностью 31 тыс. человек, в первом квартале этого года европейские силовики пытались вытеснить более 4,5 тыс. беженцев. С начала миграционного кризиса в августе 2021 года в непосредственной близости от границ со странами Евросоюза были обнаружены более 30 погибших иностранцев.

"Также Следственный комитет Республики Беларусь предоставил нам презентацию относительно убийств на границе. С согласования со Следственным комитетом республики проведем презентацию. Для широкой публики, СМИ, это впервые", - добавил собеседник агентства.

О фонде

Министерство юстиции Белоруссии зарегистрировало Международный благотворительный фонд имени польского солдата Эмиля Чечко в 2022 году. Фонду присвоили имя военнослужащего 16-й Поморской механизированной дивизии Вооруженных сил Польши, который перешел границу 16 декабря 2021 года и попросил убежища в Белоруссии из-за своего несогласия с жесткой политикой Варшавы в отношении мигрантов. 17 марта 2022 года Чечко нашли мертвым по месту проживания в Минске, его похоронили на польском военном кладбище в Вилейском районе Минской области.