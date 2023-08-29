Для жителей Люберец в честь 400-летия города подготовили праздничную программу

Состоится вручение некоторым жителям округа звания "Почетный гражданин", а также пройдет гашение тематической марки, выпущенной "Почтой России"

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Праздничную программу с концертной частью и салютом подготовили для жителей Люберец в честь 400-летия города. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил глава муниципалитета Владимир Волков.

"У нас центральная площадка будет расположена там, где здание "Триумф", администрация. Монтаж уже в данный момент происходит. Но по всем районам города будет несколько площадок. Это и центральный парк, и в Красково, и в Томилино, в Малаховке - абсолютно все территории будут задействованы. Везде будут обозначены места [площадок празднования], они уже размещены на наших всех информационных ресурсах", - сказал Волков.

Он добавил, что в рамках празднования 400-летия города состоится вручение некоторым жителям округа звания "Почетный гражданин", а также пройдет гашение тематической марки, выпущенной "Почтой России".

Глава также рассказал, что для гостей предусмотрена концертная программа, после которой запланирован салют. Кроме того, одним из ярких событий праздничной программы станет представление гимна Люберец, автором которого стал Евгений Рудин (DJ Грув).

"Не было современного, мощного и замечательного гимна для этого города. Таким образом, я написал музыку и слова, и вот будет такой танцевальный гимн, который презентуют на концерте 2 сентября в Люберцах. <…> Это не такой гимн, как мы привыкли слышать, все будет очень позитивно, потому что в этом треке, в этой композиции, образ человека, который хочет жить в этом городе", - рассказал музыкант.