В 27 городах РФ и Белоруссии пройдет крестный ход к 600-летию явления Годеновского креста

Он состоится с 2 сентября по 4 ноября

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Крестный ход, посвященный 600-летию явления Годеновского креста близ Ростова Великого, пройдет с 2 сентября по 4 ноября через 27 городов России и Белоруссии с освященной копией древнего креста. Акция организована по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Об этом сообщается на сайте Русской православной церкви.

"Маршрут крестного хода верующих пролегает через 27 городов России и Белоруссии по маршруту с севера на юг (Мурманск - Севастополь) и с запада на восток (Брест - Владивосток)", - говорится в сообщении.

По пути следования церковного шествия организаторы планируют проводить совместно с епархиями и администрациями регионов различные культурно-просветительские мероприятия: встречи с известными православными миссионерами и деятелями культуры, показы художественных и документальных фильмов православной тематики, беседы о Русском мире и традиционных ценностях.

Участников крестного хода примут города Мурманск, Петрозаводск, Санкт-Петербург, Великий Новгород, Брянск, Курск, Белгород, Луганск, Донецк, Симферополь и Севастополь, Бердянск, Мариуполь, Ростов-на-Дону, Брест, Минск, Тула, Казань, Уфа, Екатеринбург, Омск, Новосибирск, Красноярск, Иркутск, Чита, Благовещенск, Хабаровск, Владивосток и Москва. Акция завершится в День народного единства.

Организаторами крестного хода выступают Православное миссионерское общество, общественное движение "Россия православная", общероссийское общественное движение "Культурный фронт России" и телеканал "Спас". В эфире телеканала регулярно будут выходить репортажи с мероприятий и осуществляться прямые включения с мест событий.

Годеновский крест представляет собой резное расписанное изображение Иисуса Христа в человеческий рост, выполненное в византийском стиле. Согласно церковному преданию, крест явился пастухам на Сахотском болоте 11 июня 1423 года. Это было знамением построить на том месте храм, что вскоре было исполнено. Считается, что крест был чудесным образом перенесен с византийской земли на русскую незадолго до крушения православной Византии. Святыня уцелела при пожаре в церкви в XV веке и выдержала гонения в советское время. Сейчас крест отреставрирован и доступен всем верующим в храме Иоанна Златоуста в Годенове.