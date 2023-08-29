В Липецкой области начали ремонт использовавшейся для объезда федеральной трассы дороги

По словам главы региона Игоря Артамонова, в ближайшие месяцы на участке планируют снять старое покрытие и уложить два слоя нового

ЛИПЕЦК, 29 августа. /ТАСС/. В Липецкой области приступили к ремонту дороги, которая использовалась для объезда реконструировавшегося участка федеральной автотрассы. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Игорь Артамонов.

Речь идет о дороге регионального значения в селе Боринском Липецкого района. "Этот участок долго использовался для объезда, пока ремонтировалась федеральная трасса рядом с селом, нагрузка была колоссальная, большегрузы, автобусы, сельхозтехника - весь поток транспорта шел через Боринское, итог не порадовал никого, особенно местных жителей", - написал Артамонов. Он отметил, что по его поручению из бюджета выделили более 80 млн рублей. "Укрепим и полотно, и обочины", - заметил губернатор.

В пресс-службе областного правительства пояснили, что в ближайшие месяцы на дороге снимут старое покрытие и уложат два слоя нового. Верхний слой асфальта будет с добавлением модификатора, содержащего в своем составе частицы переработанной резины, делающие дорожное полотно более пластичным и прочным. "Подрядчик проведет также ряд других сопутствующих работ - укрепит обочины, приведет в порядок примыкания, остановки, заменит ограждение и знаки", - сказали в пресс-службе, заметив, что завершиться ремонт должен до конца года.

Кроме того, напомнили в пресс-службе, параллельно с ремонтом дороги в Боринском заново возводят мост через реку Белоколодец: прежний не соответствовал современным требованиям грузоподъемности и безопасности.