В штате Амхара более 180 человек погибли в результате вооруженных столкновений

По данным ООН, введение правительством Эфиопии режима чрезвычайной ситуации повлекло за собой аресты более 1 тыс. человек по всей стране

ЖЕНЕВА, 29 августа. /ТАСС/. Число жертв вооруженных столкновений в штате Амхара в Эфиопии достигло 183, сообщает Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ).

"В штате Амхара после вспышки столкновений между эфиопскими военными и региональным ополчением <...> и объявления чрезвычайного положения 4 августа ситуация значительно ухудшилась. Согласно информации, полученной Управлением ООН по правам человека, по меньшей мере 183 человека были убиты в столкновениях, продолжающихся с июля", - говорится в заявлении на сайте УВКПЧ.

По словам официального представителя УВКПЧ Марты Уртадо, введение правительством режима чрезвычайной ситуации "повлекло за собой аресты более 1 тыс. человек по всей Эфиопии". Организация призвала стороны конфликта к соблюдению прав человека и освобождению несправедливо арестованных.

Федеральное правительство Эфиопии объявило 4 августа чрезвычайное положение в штате Амхара после стычек между регулярными войсками и местными ополченцами. Решение было принято по просьбе властей штата.

Вооруженные столкновения начались после того, как федеральные власти потребовали разоружить ополченцев. Отряды ополчения Амхары сражались вместе с правительственными войсками против повстанцев Тыграя, которые подняли в ноябре 2020 года мятеж против федерального правительства, но спустя два года подписали с ним мирное соглашение и сложили оружие.