29 августа, 14:41
Крушение самолета Пригожина в Тверской области

Пригожина похоронили на Пороховском кладбище Санкт-Петербурга

Artem Priakhin/ SOPA Images/ Sipa USA via Reuters Connect
© Artem Priakhin/ SOPA Images/ Sipa USA via Reuters Connect

Прощание с основателем ЧВК "Вагнер" прошло в присутствии только родных и близких

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Прощание с основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным состоялось в присутствии его родных и близких на Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге, сообщил ТАСС источник.

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"Прощание с Евгением Пригожиным в соответствии с пожеланиями родственников прошло в присутствии только родных и близких", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе Пригожина подтвердили, что церемония состоялась. "Желающие проститься могут посетить Пороховское кладбище", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале. 

Теги:
РоссияСанкт-ПетербургКрушение самолета Пригожина в Тверской области
© Информационное агентство ТАСС
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