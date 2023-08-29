Пригожина похоронили на Пороховском кладбище Санкт-Петербурга

Прощание с основателем ЧВК "Вагнер" прошло в присутствии только родных и близких

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Прощание с основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным состоялось в присутствии его родных и близких на Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге, сообщил ТАСС источник.

"Прощание с Евгением Пригожиным в соответствии с пожеланиями родственников прошло в присутствии только родных и близких", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе Пригожина подтвердили, что церемония состоялась. "Желающие проститься могут посетить Пороховское кладбище", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале.